Сын Хрущева назвал «подлой ложью» фильм «Смерть Сталина»

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев написал письмо на имя министра культуры России Владимира Мединского, в котором раскритиковал фильм «Смерть Сталина».

«Не понимаю, кому на руку все эти издевательства над собственной историей, да еще руками наших стародавних и злейших врагов. И почему власти этому потворствуют», – сказал Хрущев, передает ТАСС.

Сын бывшего генсека ЦК КПСС от имени своей семьи попросил Мединского «приложить все усилия для того, чтобы эта подлая ложь не отравляла чувства людей, пришедших в кино». Письмо Хрущева датировано 23 января.

По мнению Хрущева-младшего, фильм внедряет в сознание молодежи ложное и унизительное представление о прошлом и являет собой огромную опасность. Он считает, что «Смерть Сталина» – «пасквиль на весь народ и руководство страны того времени».

В среду стало известно, что минкультуры предлагало прокатчикам перенести премьеру «Смерти Сталина».

Во вторник министр культуры Владимир Мединский объяснил запрет киноленты.

Ранее Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у британского фильма, так как в картине были выявлены признаки «идеологической борьбы».

Перед этим режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, продюсер Игорь Угольников и другие деятели культуры обратились к Мединскому с просьбой временно отозвать прокатное удостоверение фильма.