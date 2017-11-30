Задержанного на Украине россиянина приговорили к 10 годам тюрьмы

Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы, рассказал адвокат Виктор Чевгуз.

«Агееву инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», – передает RT слова адвоката.

Он также рассказал, что обвинение просило приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

По мнению защиты, квалификация деяний Агеева по статье «участие в террористической организации» является ошибкой.

«Хотя суд и согласился в этой части с прокурором, мы обжалуем данный приговор и по вопросам квалификации, и по мере наказания», – сказал Чевгуз.

Напомним, 22-летний Виктор Агеев попал в плен ВСУ в результате столкновения у села Желобок Луганской области. В Минобороны сообщили, что Агеев никогда не проходил военную службу по контракту, а был срочником, который в мае 2016 года уволился в запас.

Украина считает задержанного Агеева российским военнослужащим, однако Министерство обороны России опровергло эти сведения, подчеркнув, Агеев не проходил военную службу по контракту, а добровольно решил вступить в ряды ополчения ЛНР.

Сообщалось также, что задержанному на Украине россиянину Виктору Агееву инкриминируется совершение преступления по статье «терроризм».