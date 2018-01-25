Курды позвали Дамаск защищать сирийские границы от Турции

Власти сирийского района Африн, находящегося под контролем курдов, призвали Дамаск к защите границ страны от вторжения Турции.

В заявлении подчеркивается, что наступление Турции грозит территориальному единству страны, поскольку цель Анкары – оккупация Сирии, передает РИА «Новости».

Власти так называемой Федерации северной Сирии призвали «сирийское государство исполнить свои суверенные обязанности в отношении Африна и защитить свои границы с Турцией от нападений турецкого оккупанта».

Ранее в четверг подразделения оппозиционной Асаду группировки «Сирийская свободная армия», с которой Турция координирует свои действия в Африне, заявили, что намерены блокировать пути отходов курдов из анклава.

Напомним, операция турецких военных против курдов в сирийском Африне началась в минувшую субботу, а ее наземная часть – в воскресенье. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, Анкара не ограничится операцией в Африне. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Африне.