ССА в интересах Турции собралась блокировать выход курдов из Африна

Подразделения оппозиционной Асаду группировки «Сирийская свободная армия», с которой Турция координирует свои действия в Африне, укрепляют позиции к юго-востоку от города, чтобы отрезать курдам пути отхода.

Как пишет Hurriet, отряды курдов могут начать отход через город Телль-Рифаат в Алеппо, передает ТАСС.

Чтобы помешать им отступить, порядка 500 бойцов ССА при поддержке турецкого спецназа выдвинулись в Телль-Рифаат, имеющий стратегическое значение для начатой Турцией операции «Оливковая ветвь» по зачистке Африна.

По данным издания, в настоящее время турецкая армия и ССА продолжают окружать район на севере Сирии с нескольких фронтов, а с блокированием Телль-Рифаата у СНС не останется приемлемых путей отхода из Африна.

Напомним, операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне началась в субботу, а ее наземная часть – в воскресенье.

Позже президент страны Тайип Эрдоган заявил, что Турция не ограничится операцией в сирийском Африне, она намерена пресечь «грязные игры» и очистить всю свою границу с Сирией от террористов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Африне.