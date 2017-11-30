Лукашенко отменил «декрет о тунеядстве»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет № 1, предусматривающий отмену специального денежного сбора с неработающих граждан.

«Документ направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения», – говорится на сайте президента Белоруссии.

Также отмечается, что в новый декрет «не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов».

«При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты», – отмечается в сообщении.

Документом предусмотрен другой подход для стимулирования трудоспособных неработающих граждан к легальной занятости. С 2019 года такие лица «будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости».

«Конкретный перечень таких услуг поручено определить правительству», – отмечает пресс-служба президента.

Напомним, в апреле 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», более известный как «декрет о тунеядстве». По нему не работающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Извещения об уплате налогов получили более 470 тыс. граждан Белоруссии.

Против «декрета о тунеядстве» в стране прошло несколько акций протеста. При этом в марте 2017 года Лукашенко заявлял, что декрет отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор.