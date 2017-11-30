Киев вмешался в работу парижского магазина из-за «неправильных» глобусов

Киев добился изъятия из продажи в одном из французских магазинов глобусов, на которых где Крым обозначен как территория России, сообщает украинское посольство во Франции.

«В одном из книжных магазинов Парижа наш сотрудник заметил глобус, на котором был некорректно обозначен Крым, что дало повод интерпретировать это как территорию, которая будто бы не принадлежит Украине», – говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что посольство потребовало от магазина «принять все возможные меры для недопущения дальнейшего распространения, в той или иной форме, недостоверной информации».

«В ответ на обращение посольства руководство магазина сообщило, что указанные глобусы будут немедленно изъяты из продажи», – заявили в посольстве.

В среду СБУ завела уголовное дело в связи с использованием карты Украины без Крыма в ходе празднования Дня соборности в городе Сторожинец Черновицкой области.

До этого британский бренд BrainBox выпустил в продажу на Украине детскую игру, в которой Крыма вообще нет на карте. В августе в Киевской области возвели сцену для мероприятий на День независимости страны с картой Украины без Крыма и территорий ДНР и ЛНР.