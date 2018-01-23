СБУ возбудила дело из-за карты без Крыма на день соборности Украины

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в связи с использованием карты страны без Крыма в ходе празднования дня соборности в городе Сторожинец Черновицкой области.

В действиях организаторов мероприятия усмотрели признаки уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 110 УК Украины. Открыто уголовное производство, сообщает «Таймер Одесса».

В то же время представители Сторожинецкой объединенной территориальной общины заявили, что изображение Украины является не картой, а условным изображением. Отсутствие на этой карте Крыма назвали ошибкой художника. Он в свою, очередь, утверждает, что изобразил Крым на плакате, а «недоработал» оргкомитет мероприятия.

Ранее украинские СМИ сообщили, что власти города Сторожинец Черновицкой области провели праздничный концерт ко Дню соборности Украины 22 января, вывесив карту страны без Крыма.