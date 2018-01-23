Под Черновцами отметили день соборности Украины с картой страны без Крыма

Власти города Сторожинец Черновицкой области провели праздничный концерт ко Дню соборности Украины 22 января, вывесив карту страны без Крыма, сообщают украинские СМИ.

Карта Украины без Крыма украшала стену дома культуры, где чиновники выступили с речами о независимости и территориальной целостности страны. Мероприятие посетили и военные, и все местные чиновники, однако никто не обратил внимание на карту, сообщает ТСН.

Отметим, что в январе британский бренд BrainBox выпустил в продажу на Украине детскую игру, в которой Крыма вообще нет на карте.

В августе в Броварах Киевской области также возвели сцену для мероприятий на День независимости страны с картой Украины без Крыма и территорий ДНР и ЛНР.