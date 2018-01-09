На Украине стали продавать британскую детскую игру с картой без Крыма

Британский бренд BrainBox выпустил в продажу на Украине детскую игру, в которой Крымский полуостров вообще отсутствует на карте.

Среди обучающих слайдов «Сундучок знаний», на которых содержится информация о разных странах мира, есть карточка, посвященная Украине. При этом на карточке изображена часть Черного моря и России, но отсутствует Крым, сообщает украинское издание «Апостроф».

На это обратили внимание украинские интернет-пользователи. «Ну, круто. Украинских детей учат, что Крыма не существует», – написал Роман Пелех в Facebook.

Другие пользователи Сети призвали обратиться к британской компании за разъяснениями, а некоторые даже выступили за то, чтобы «бойкотировать такие игрушки». Один из пользователей, Тарас Крижаневский, написал, что считает детскую карточку с Украиной без Крыма «вбросом» и «преступлением», которое «не может обойтись одним лишь постом».

При этом большинство комментаторов выражают возмущение фактом того, что создатели игры не изобразили Крым частью Украины, а не тем, что Крыма на карте вообще нет.

Напомним, ранее газета New York Times не стала вносить правки в опубликованную карту, где Крым обозначен как спорная территория, хотя такое обозначение и возмутило МИД Украины.