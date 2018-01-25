ОАК рассказала о работе над «пассажирским Ту-160»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) работает над созданием сверхзвукового пассажирского самолета, используя наработки и технологии ракетоносца Ту-160, сообщили в пресс-службе компании.

В ОАК пояснили, что работа ведется сразу над рядом перспективных проектов, среди которых сверхзвуковой пассажирский самолет. В нем, отметили в корпорации, «могут быть использованы наработки и технологии, использующиеся в самолете Ту-160», передает РИА «Новости».

Ранее в четверг президент Владимир Путин, который наблюдал за полетом нового ракетоносца Ту-160 «Петр Дейнекин», предложил сделать гражданскую версию этого сверхзвукового самолета.

Газета ВЗГЛЯД еще в ноябре подробно писала о планах по превращению сверхзвуковых Ту-160 в бизнес-джеты.