Путин предложил сделать гражданскую версию Ту-160

Президент Владимир Путин, понаблюдав за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Петр Дейнекин», предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160.

«Надо сделать гражданскую версию. Ту-144 почему сошел с производства – билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Он отметил, что до Нью-Йорка долететь быстрее, чем из Калининграда до Владивостока.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) доложил президенту, что корпорация располагает подобным проектом.

Напомним, президент Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод им. Горбунова, где для него организовали демонстрационный полет нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Петр Дейнекин» по программе летных испытаний.

Между тем, планы по превращению сверхзвуковых Ту-160 в бизнес-джеты были и раньше. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, поясняя, с какими сложностями придется столкнуться разработчикам.