Подписан контракт на поставку новых Ту-160 в войска

Министерство обороны России и ПАО «Туполев» заключили государственный контракт о поставках модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М для нужд военного ведомства.

Церемония подписания прошла на Казанском авиационном заводе в присутствии президента Владимира Путина. Подписи под документом поставили заместитель министра обороны Юрий Борисов и глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, передает РИА «Новости».

По словам Путина, госконтракт на поставку ракетоносцев Ту-160М предусматривает создание 10 самолетов по 15 млрд рублей, это полная загрузка завода до 2027 года.

Кроме того, Путин заявил, что новый сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160 «Петр Дейнекин» укрепит ядерную триаду России.

Ту-160 – многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец – самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о решении воспроизводства стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе.