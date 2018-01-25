Пассажир упал на рельсы на станции метро «Щукинская» в Москве

Движение поездов столичного метрополитена от станции «Щукинская» в центр остановлено после падения человека на рельсы, сообщили в экстренных службах.

Напряжение снято, в данный момент человек находится под поездом, передает РИА «Новости» слова источника.

Данные о состоянии упавшего пассажира уточняются.

Из-за инцидента «нет движения поездов от ст. Спартак до ст. Октябрьское поле» Таганско-Краснопресненской линии, пассажирам следует пересесть на наземный транспорт, сообщает Telegram-канал метро Москвы.

Напомним, в конце декабря из-за падения пассажира на пути были увеличены интервалы движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена.