Падение пассажира на пути привело к сбою движения на «серой» ветке метро Москвы

В результате падения пассажира на рельсы утром 25 декабря были увеличены интервалы движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена.

Как сообщает Московский метрополитен в своем Twitter, «интервалы движения от станции «Пражской» до «Дмитрия Донского» увеличены из-за инцидента с пассажиром». В данное время расписание вводится в график.

Об обстоятельствах произошедшего и состоянии пострадавшего не сообщается.

Напомним, ранее пассажирка московского метрополитена скончалась после падения на пути на станции «Алтуфьево».