Власти Молдавии отказали во въезде российскому писателю

Российский писатель Дмитрий Миропольский сообщил из кишиневского аэропорта, что власти Молдавии не пустили его в страну.

«По прилете в Кишинев пограничники сообщили мне, что я не подтвердил цель прилета, поэтому они не могут допустить меня территорию Республики Молдавия», – цитирует Миропольского РИА «Новости».

Собеседник агентства отметил, что в Молдавии у него была запланирована приуроченная к выходу книги «Тайна трех государей» встреча с читателями.

«Мне выдали на руки документ на трех языках – молдавском, английском и русском, в котором среди возможных причин отказа во въезде отмечено только одна – не подтверждена цель визита», – отиметил Миропольский.

Также он рассказал, что из-за сложившейся ситуации он возвращается в Россию.

В пресс-службе пограничной полиции республики сообщили, что Миропольского и его жену не пустили в Молдавию, так как они не смогли подтвердить цель своего визита.

«В ходе проверки они (Миропольский и его супруга, – прим. ВЗГЛЯД) сделали противоречивые заявления и не смогли предоставить документы, подтверждающие их слова», – сообщили в ведомстве, добавив, что Миропольский с женой вернутся в Россию рейсом Кишинев-Москва.

Дмитрий Миропольский – российский писатель и сценарист, автор сценариев к нескольким историко-приключенческим картинам, в том числе «Княжна Тараканова», «18-14». Также известен как политтехнолог, занимавший посты помощника по Ленинградской области депутата Госдумы VI созыва Игоря Ананских, а также сотрудника правительства Ленинградской области.

Накануне сообщалось, что в Молдавию не пустили по тем же причинам журналистку русскоязычного телеканала RTVI гражданку России Марианну Минскер и ее оператора.

До этого власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. Так, например, в январе во въезде было отказано журналистке НТВ Ираде Зейналовой, а в ноябре молдавские пограничники задержали обозревателя телеканала «Звезда» Алексея Самолетова и продюсера ВГТРК Марину Сафронову.