Ираду Зейналову не пустили в Молдавию

Журналистка телеканала НТВ Ирада Зейналова не смогла въехать в Молдавию, сообщили в пресс-службе пограничной полиции республики.

«Во вторник вечером гражданке Российской Федерации был не разрешен въезд в Молдавию, потому что она не смогла подтвердить цель визита в республику. Она прилетела на самолете рейсом Стамбул-Кишинев. На контроле женщина заявила, что у нее запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально», – сообщили в пресс-службе погранполиции.

Там подчеркнули, что речь не идет о каких-либо депортациях или запретах на въезд. Зейналову отправили в Россию ближайшим рейсом Кишинев-Москва, передает РИА «Новости».

В конце ноября посла Молдавии в Москве Андрея Негуцу вызвали в МИД России, где выразили ему протест в связи с многочисленными отказами Кишинева россиянам во въезде в республику.

В частности, Кишинев отказывал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. Пограничные службы Молдавии и Украины обычно обосновывают отказ российским журналистам во въезде в страну невозможностью подтвердить цель визита.