Съемочную группу русскоязычного канала не пустили в Молдавию

Журналистку русскоязычного телеканала RTVI гражданку России Марианну Минскер и ее оператора не впустили в Молдавию из-за того, что они не смогли подтвердить цель визита в республику, сообщила глава пресс-службы погранполиции Молдавии Раиса Новицки.

Съемочная группа прибыла в Кишинев в ночь на 23 января и была отправлена в Москву уже следующим рейсом, передает ТАСС.

Пограничная полиция выдала журналистке справку об отказе во въезде по причине «невыполнения условий, установленных ст. 8 Закона 200 от 16 июля 2010 года о режиме иностранцев в Республике Молдова или другими нормативными актами».

В самом RTVI сообщили, что Минскер должна была взять интервью у президента Молдавии Игоря Додона. Визит был согласован на уровне президентской администрации.

Журналисты предъявили пограничникам официальное приглашение от президента Додона и письмо от RTVI с подтверждением цели визита, однако съемочной группе все равно отказали во въезде в страну.

Кроме того, Минскер сообщила, что сотрудники погранслужбы угрожали применить к оператору съемочной группы физическую силу.

Руководитель информационной службы телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе написала на своей странице в Facebook, что, по ее мнению, «причина (отказа во въезде – прим. ВЗГЛЯД) только в том, что у Марианны – российский паспорт».

Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. Так, например, в январе во въезде было отказано журналистке НТВ Ираде Зейналовой, а в ноябре молдавские пограничники задержали обозревателя телеканала «Звезда» Алексея Самолетова и продюсера ВГТРК Марину Сафронову.