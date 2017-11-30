Шутка про евреев и кроссовки вызвала скандал во Франции

Французская актриса жанра стендап Лора Лон неудачно пошутила на тему холокоста в эфире телеканала France 2. Многие призывают к увольнению Лон, но у актрисы нашлись и специфические защитники.

«Что общего у евреев с кроссовками? 39-й чаще, чем 45-й!» – заявила Лора Лон со сцены.

В шутке явным образом обыгрывается тот факт, что обувь меньшего размера гораздо проще найти в продаже. А евреев было проще обнаружить в год начала Второй мировой войны, нежели в год окончания холокоста. По общепринятой оценке, в период 1939–1945 годов в Европе было уничтожено шесть миллионов евреев.

Флагманом общественного порицания стал Жиль-Вильям Гольднадель – известный французско-израильский адвокат. Он выразил свое возмущение в «Твиттере» и указал на двойные стандарты масс-медиа, напомнив о судьбе другого комика – Жана-Кристофа Ле Текстье, который выступает под сценическим именем Текс. В прошлом месяце его уволили с того же телеканала за воинствующую мизогинию. «Что можно сказать женщине с двумя фингалами? Ничего не скажешь: кто-то уже пытался объяснить ей дважды», – пошутил тогда Текс.

Любопытно, что адвокат сформулировал свою претензию таким образом, что его самого можно заподозрить в сексизме. «Они тиражируют шутку женщины про холокост, в то время как Текса вышвырнули за шутку про женщин», – написал он в своем блоге. Так или иначе, возмущение двойными стандартами тут налицо.

Неожиданную поддержку обиженной еврейской общественности оказал французский деятель происхождения совсем не еврейского, а вовсе даже наоборот – арабского. Писатель и ведущий Сериль Хануна, выходец из Туниса, гневно осудил антисемитизм коллег на телевидении.

Многие другие европейские арабы в среднем не склонны к подобным жестам благородства. «Шесть миллионов евреев – это явное преувеличение. Пока мы не разберемся с числами, нам будут впаривать подобную фигню», – пишет блогер по имени Мубарак Жержиль. «Так называемый холокост шести миллионов евреев – это грандиозное надувательство!» – вторит ему читатель по имени Хайтам Абдельхади. Некто Таджуль Адлан сообщает, что читал историческую книгу, где упоминалось, что в Освенциме был бассейн. «Что это за концлагерь, если там есть бассейн?!» – возмущается он.

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А вот американский блогер по имени Дэйв сразу заходит с козырей: «Посмотрите, кого нельзя критиковать, и вы поймете, кто вами правит». Это остроумное конспирологическое наблюдение набирает сотни лайков как от арабской, так и от западной публики.

Примечательно, что сама Лора Лон не спешит выступать с публичным покаянием и пока что разумно помалкивает. В то время как ее импресарио Матье Кле решительно ее защищает: «Лоре нечего стыдиться... Во время своих выступлений она шутит про католиков, мусульман и евреев, и никто не уходит из зала с возмущением».

Вообще сама технология шутки совсем не нова. Российский читатель без труда вспомнит аналогичный прием, который не в пример удачнее использовал Шнур в своем известном хите. Лирическая героиня песни сокрушается, что у нее популярный 37-й размер обуви и его не найти в продаже. При этом само название песни дает недвусмысленную аллюзию на известный год российской истории, да и автор не чурается прямых указаний в тексте: «Сталин-Берия-ГУЛАГ, у меня 37-й!»

По счастью, в России пока что шутить никто не запрещает: хоть удачно, хоть не слишком.