Кличко отпустил черную шутку про прорубь в адрес киевских чиновников

Мэр Киева Виталий Кличко во время крещенского купания в проруби в парке «Наталка» с городскими чиновниками в шутку пригрозил им, что в следующем году те, кто будет плохо работать, могут вынырнуть не сразу.

В сообщении на своем официальном сайте Кличко рассказал, что именно он был автором идеи совместного купания. Он охарактеризовал процедуру как «сплочение и закаливание команды».

Также он пошутил, обращаясь к главам районов, что те, кто будет плохо работать в следующем году, могут вынырнуть не сразу.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко забыл украинский язык во время выступления перед согражданами.