Украинцы посмеялись над забывшим родной язык Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко забыл украинский язык во время выступления перед согражданами.

Кличко выступил на Софийской площади перед киевлянами, и попытался рассказать о новогодних гирляндах. В рассказе он употребил неизвестное доселе выражение «зіркове нібо», хотя, по правилам украинского языка, мэр должен был сказать просто «небо». Собравшиеся отреагировали на новояз Кличко дружным смехом.

Видео с фрагментом речи Кличко опубликовано на канале Youtube.

Напомним, в июле сын Кличко, у которого попытались взять интервью на украинском языке, не понял вопроса журналистки, ответив сначала по-английски, а потом по-русски.