Пассажирский поезд застрял в сугробе на Сахалине

На Сахалине в результате снежного заноса застрял пассажирский поезд Ноглики – Южно-Сахалинск.

Поезд смогли вытащить локомотивы, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Отставание от графика следования составило около шести часов.

Снежные заносы на железнодорожных путях спровоцировал обрушившийся на Сахалин мощный циклон. Он принес обильные осадки, которые, помимо прочего, повредили несколько участков ЛЭП, передает ТАСС со ссылкой на ПАО «Сахалинэнерго».

Отмечается, что ремонтные бригады могут добраться до поврежденных ЛЭП только на снегоходах и специальных лыжах.

На данный момент на Сахалине обесточены несколько сел. Сельские котельные подключены к резервным источникам питания, водо- и теплоснабжение осуществляется в обычном режиме.

В среду и четверг в Сахалинской области ожидаются обильные осадки, метели, ухудшение видимости до 50-200 метров, усиление ветра до урагана (33-38 м/с), сообщает «Сахалинское УГМС».

Напомним, циклон, обрушившийся в январе на Западную и Центральную Сибирь, стал причиной множества ЧП.