Штормовой ветер стал причиной множества ЧП в Западной и Центральной Сибири

В Западной и Центральной Сибири штормовой ветер стал причиной смерти человека, отключения электроснабжения в ряде населенных пунктов и затрудненной ситуации на трассах федерального значения.

Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, Алтайский край и Республику Алтай накрыли метели и ветер до 30 метров в секунду из-за атлантического циклона, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Западно-Сибирского управления гидрометслужбы Ренада Ягудина.

Сильнее всего пострадала Новосибирская область – там без света остались больше 1 тыс. домов, кратковременные отключения электроэнергии наблюдались в 14 районах области. В соцсетях сообщают о сорванных ветром рекламных конструкциях и щитах.

С четверга на пятницу из-за метели в области были закрыты для движения междугородних пассажирских автобусов федеральные трассы Р-256 «Чуйский тракт» и Р-255 «Сибирь», сообщает РИА «Новости».

Кроме того, в Новосибирске сильный ветер сорвал крышу здания, которая упала на проезжающий мимо легковой автомобиль. В результате 24-летний водитель погиб от черепно-мозговой травмы.

В Алтайском крае без света остались 150 домов, ветром повреждены пять светофоров. Ночью на краевых трассах вводились ограничения для пассажирского и большегрузного транспорта из-за ветра до 30 метров в секунду. Были отменены 10 междугородних рейсов по направлению на Павлодар (Казахстан) и город Яровое.

В Кемеровской области на непродолжительное время отключались почти 150 линий электропередачи, 95% из них были включены по автоматике или по резерву.

Тем временем к непогоде готовятся в Восточной Сибири – циклон смещается в сторону Красноярского края. По данным регионального ГУ МЧС, в пятницу «по центральным и южным районам ожидаются порывы очень сильного западного ветра 23–28 м/с».

Штормовое предупреждение также объявлено в Туве.

Напомним, в конце декабря мощный циклон обрушился на Сахалин – в области наблюдались большое количество осадков и ветер до 30 метров в секунду, была закрыта паромная переправа.