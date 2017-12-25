На Сахалине объявлена лавинная опасность

В 11 районах Сахалина прогнозируется лавинная опасность, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Опасность прогнозируется во вторник и среду на Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Углегорского, Макаровского, Долинского районов и Южно-Сахалинска, передает РИА «Новости».

Мощный циклон обрушился на Сахалин в понедельник. К вечеру ожидается его усиление. Синоптики прогнозируют сильный снег и ветер свыше 20 метров в секунду, на побережьях – свыше 30 метров в секунду.

Закрыта паромная переправа Сахалин – материк, в нескольких школах уже отменены занятия.

В пресс-службе «Сахалинэнерго» сообщили, что бригады энергетиков приведены в режим повышенной готовности в связи с прохождением мощного циклона. В компании отметили, что к ликвидации последствий циклона готовы 164 человека и 61 единица техники. Там сообщают со ссылкой на синоптиков, что порывы ветра будут достигать 40 метров в секунду.