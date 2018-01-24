Су-57 приступил к полетам с оружием нового поколения на борту

Российский истребитель Су-57 приступил к полетам с авиационными средствами поражения нового поколения, сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

«Весь комплекс высокоточного оружия для данного самолета, причем как внутрифюзеляжный, так и на внешней подвеске, разрабатывается предприятиями корпорации. Мы перешли к практическим полетам, думаю, что в недалеком будущем увидим и результат», – передает ТАСС ответ Обносова на вопрос о ходе реализации программы создания авиационных средств поражения для истребителя пятого поколения Су-57.

Были согласованы протоколы информационного взаимодействия почти со всеми типами оружия.



«Не за горами и основные работы - пуски. Это касается и изделий «Радуги», и изделий «Вымпела», и изделий головной площадки в Королеве», – отметил гендиректор КТРВ.



Он рассказал также, что новейшая крылатая ракета воздушного базирования «БраМос-А» может быть адаптирована для российских самолетов Су-34 и Су-35

«У ракеты «БраМос-А» хороший экспортный потенциал, хорошие внутренние заказы. Не исключаю того, что и российские Вооруженные силы обратят на нее внимание, так как ее можно адаптировать под Су-34 и Су-35», – сказал Обносов.



Глава КТРВ уточнил, что Индия уже организовала успешный испытательный пуск этой ракеты, за испытаниями наблюдали инженеры и конструкторы корпорации.

«Очень хорошо был подготовлен полигон, целевая обстановка, телеметрия, позволявшая вести контроль за пуском в режиме реального времени. Проделана сложнейшая работа: ракета, предназначенная для кораблей и наземных комплексов, адаптирована не к бомбардировщику, а к истребителю, который обладает другими параметрами и характеристиками. Изделие «БраМос-А» показало себя великолепно», – заявил Обносов.



Он напомнил, что крылатая ракета воздушного базирования «БраМос-А» создана совместным российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace, одним из учредителей которого является входящая в КТРВ «Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» из подмосковного Реутова.

По словам Обносова, подобное сотрудничество «может быть и на Ближнем Востоке».

Напомним, ранее десятый опытный образец истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) начал летные испытания.

13 ноября сообщалось, что российско-индийская компания «Брамос» заключила первый контракт с минобороны Индии на поставку крылатых авиаракет для 50 истребителей Су-30МКИ.

Позже сообщалось, что индийские военные в первый раз провели успешные стрельбы крылатой сверхзвуковой ракеты «БраМос» с борта истребителя.