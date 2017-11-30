Ройзман посоветовал интеллигенции посидеть в тюрьме

Интеллигентному человеку пребывание в тюрьме пойдет на пользу, считает мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

По его мнению, такой «невероятный» опыт следовало бы приобрести каждому интеллигентному человеку, поскольку это дает возможность взглянуть на жизнь под иным углом, познакомиться с целым «пластом русской жизни» и осознать ценность свободы.

Об этом Ройзман заявил в интервью блогеру Юрию Дудю.

Напомним, в 2014 году Ройзман рассматривался следствием как возможный фигурант дела об убийстве.