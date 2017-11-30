Глава Оренбуржья назвал уволенных за видео чиновников претендентами на премию Дарвина

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг прокомментировал увольнение чиновников министерства лесного хозяйства после их участия в скандальном видео со стриптизом.

«Решение об увольнении участников видео пришло в первые секунды просмотра. Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы. Можно закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов. Но возраст и положение этих «артистов» позволяют им претендовать только на премию Дарвина», – цитирует слова Берга пресс-служба правительства области.

Губернатор подписал указ об увольнении министра Виктора Тонких и его заместителей – Дмитрия Тетерятника, Игоря Добровидова и Владимира Рябова.

И. о. министра лесного и охотничьего хозяйства назначен Владимир Морозов, в прошлом занимавший пост замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Ранее в понедельник четверо сотрудников минлесхоза Оренбургской области были уволены приказом главы региона после скандального видео.

До этого в Сети появилось видео, где чиновники переодеваются в женскую одежду, танцуют стриптиз и играют в карты на «бюджетные» деньги.