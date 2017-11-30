Оренбургские чиновники своим видео переплюнули ульяновских курсантов

Сотрудники Минлесхоза на появившемся в Сети видео переодеваются в женскую одежду, танцуют стриптиз и играют в карты на бюджетные деньги.

В начале ролика зрителей предупреждают, что видеосюжет «снят в рабочее время на рабочем месте с использованием служебной техники». Видео названо «Оренбургский МинЛОХ».

Представители министерства лесного и охотничьего хозяйства из Оренбурга сняли необычный видеоролик. В нем они пытались показать свои рабочие будни: за столом сидят несколько чиновников, пьют пиво и играют в карты на деньги из мешка, на котором написано «бюджет» и смотрят «Лебединое озеро», которое танцуют мужчины.

В следующей части ролика минлесхозу приходит задача от руководителя найти «косматое чудовище», похожее на человека, и увеличить количество туристов. Причем начальник в это время размахивает нагайкой и говорит стихами.

Ряженые в женские костюмы работники минлесхоза прилетают на самолете в неизвестный населенный пункт, где их встречают водкой и огурцом. Водитель шлепает одного из чиновников, и отвозит их в баню, где другой мужчина танцует у шеста стриптиз.

В конце ролика чиновники добавляют, что это не последний подобный ролик, и продолжение будет.

Видео вызвало недоумение у пользователей, многие из них задались вопросом, зачем его разместили в Сети.

«Это же специальный каламбур, чтобы пристыдить продажных чиновников в других регионах. Сами то они не такие, их еще всех показательно уволить и лишить госнаград, чтобы другим неповадно было», – сообщил пользователь bishop66.