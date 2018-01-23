Губернатор Оренбургской области уволил чиновников за видео со стриптизом

Четверо сотрудников минлесхоза Оренбургской области были уволены приказом главы региона после обнародованного видео, на котором они танцуют стриптиз и распивают алкогольные напитки.

Губернатор Оренбургской области принял жесткие меры после появления в Сети провокационного видео с участием местных чиновников, сообщает «РИА Новости».

«Губернатор области Юрий Берг уволил главу минлесхоза Виктора Петровича Тонких, а также троих его заместителей, которые были в ролике», – отметили в пресс-службе регионалнього правительства.

Известно, что исполнять обязанности главы ведомства будет замминистра Морозов.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники минлесхоза Оренбургской области на появившемся в Сети видео переодеваются в женскую одежду, танцуют стриптиз и играют в карты на бюджетные деньги.