Россияне назвали главных кумиров XX века

Главными кумирами XX века на протяжении уже почти 20 лет россияне считают космонавта Юрия Гагарина, певца и актера Владимира Высоцкого, а также маршала Советского Союза Георгия Жукова, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, первое место в народном рейтинге занял Гагарин, которого назвали 44% опрошенных, второе место у Высоцкого (28%), замыкает тройку лидеров маршал Жуков, передает ТАСС.

По данным опроса, приуроченного к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, 92% тех, кто знаком с его творчеством, признаются, что оно оставило положительные впечатления.

Самыми запомнившимися ролями Высоцкого в кино россияне назвали «Место встречи изменить нельзя» и «Вертикаль», а наиболее популярными песнями – «Песня о друге», «Скалолазка» и «Кони привередливые».

При этом 67% респондентов, знакомых с именем Высоцкого, считают, что он оказал сильное влияние на формирование взглядов своих современников и последующих поколений, а 53% заявили, что в его творчестве не было осознанного протеста против советской системы.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 19–20 января методом телефонного интервью. Объем выборки – 2 тыс. человек, максимальный размер ошибки не превышает 2,2%. В 1999 и 2010 годах проводились квартирные опросы.

Напомним, в 2010 году россияне назвали Юрия Гагарина главным русским кумиром 20-го века.