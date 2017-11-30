Мэр Днепра рассказал, как шантажировал США бегством специалистов «Южмаша» в КНДР и Иран

Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что запугивал американских политиков переездом сотрудников крупнейшего ракетостроительного предприятия Украины «Южмаш» в КНДР и Иран.

«У меня был не очень приятный разговор с очень большими американскими политиками. Не буду говорить, какими. Я им просто сказал: если так будет дальше, эти люди могут оказаться в Иране и Северной Корее. Вы хотите?» – передает РИА «Новости» слова Филатова в эфире телеканала «Прямой».

При этом мэр Днепра отказался назвать имена американских политиков, которых он таким образом пытался шантажировать.

По словам Филатова, в данное время ситуация на заводе изменилась в лушую сторону.

«Уже легче, раньше ситуация была просто аховой, катастрофической. Я не могу загрузить «Южмаш» заказами. Сейчас есть первые лучи», – сказал мэр.

Напомним, ранее американские спецслужбы сообщали, что успех Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, возможно, связан с приобретением на черном рынке мощных ракетных двигателей, произведенных расположенным в Днепре (бывший Днепропетровск) украинским заводом «Южмаш».