Киев рассказал о планах подать в международный суд на Россию

Глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил планы Киева подать 19 февраля в Международный арбитражный суд меморандум о том, что Россия якобы нарушила Конвенцию ООН по морскому праву.

Кроме того, в июне Украина подаст меморандум о якобы допущенных Россией нарушениях Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Климкин отметил, что «уже много разных вещей готово», охарактеризовав действия Киева как «комплексный подход», передает ТАСС.

Климкин пояснил, что сперва суд должен рассмотреть меморандум Украины, «потом у России будет шанс подать контрмеморандум, и потом начнутся слушания».

Этот спор был инициирован Украиной 16 сентября 2016 года. Киев заявляет, что российская сторона якобы нарушает «суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах, включая права на природные ресурсы континентального шельфа». Украина уже заявляла, что должна к 19 февраля 2018 года представить меморандум.