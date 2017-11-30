Тбилиси скептически отреагировал на призыв Порошенко о санкциях против России

В Тбилиси скептически встретили предложение президента Украины Петра Порошенко о том, чтобы Грузия в полном масштабе присоединилась к санкциям против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как заявил в понедельник вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский, международные партнеры и союзники страны понимают и поддерживают политику Тбилиси по отношению к России. По его словам, нынешнее жесткое отношение ведущих мировых держав и организаций к Москве сформировано в том числе и из-за отношения России к Грузии – «из-за оккупации и агрессии».

«Грузия включена в часть санкций, достаточно важных, подразумевающих экономические связи с оккупированными территориями (Тбилиси требует, чтобы отношения с Абхазией и Южной Осетией координировались с Грузией)», – сказал Вольский.

По его словам, на этом этапе вряд ли следует ожидать от Грузии чего-либо нового.

При этом он напомнил, что Грузия, в отличие от Украины, после войны 2008 года разорвала дипломатические отношения с Россией – и они до сих пор не восстановлены. Украина, как известно, разрывать дипломатические отношения с Россией не желает.

«Все знают о сложностях и наших ограниченных отношениях с Россией. Наши союзники это хорошо понимают, поддерживают нашу политику по отношению к России», – заявил вице-спикер парламента Грузии.

Предложение Порошенко прозвучало во время встречи в Киеве со спикером парламента Грузии Ираклием Кобахидзе – украинский лидер заявил, что грузинская сторона может присоединиться к работе по совершенствованию механизма санкций против России. «Мы можем добавить грузинскую составляющую за Южную Осетию и Абхазию», – сказал Порошенко.

После смены властей в Грузии в 2012 году, продолжая курс на Запад, Тбилиси в то же время установил диалог с Россией, что позволило вернуть грузинскую продукцию на российский рынок – было отменено существовавшее с 2006 года эмбарго. По словам спецпредставителя премьер-министра Грузии по России Зураба Абашидзе, по сравнению с 2016 годом в 2017 году товарооборот увеличился почти на 33% и приблизился к 1 млрд долларов. Кроме того, растет количество российских туристов, посещающих в Грузию – в прошлом году в Грузии побывало около 1400 тысяч российских граждан.