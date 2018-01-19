Порошенко предложил способ усилить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе рассказал, как можно побудить Европу продлить антироссийские санкции.

Порошенко заявил, что сейчас проводится работа по совершенствованию механизма санкций против России и грузинская сторона может к ней присоединиться. «Это поможет нам привлечь больше внимания и стимулировать Европу продлить санкции против России. Мы можем добавить грузинскую составляющую за Южную Осетию и Абхазию», – приводит слова Порошенко пресс-служба украинского президента.

Президенты подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии. Порошенко также выразил благодарность грузинской стороне за предоставление возможности для прохождения курса реабилитации украинских военнослужащих, получивших ранения в ходе конфликта на Донбассе.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали самопровозглашенную республику и разрушили часть ее столицы Цхинвал.

Россия, защищая жителей Южной Осетии, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 – российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.

Во время декабрьского саммита в Брюсселе лидеры ЕС «дали зеленый свет для очередного продления экономических санкций против России» сроком на полгода. В Кремле по этому поводу выразили сожаление.

Отношения России и западных стран ухудшились в 2014 году из-за ситуации в Крыму и на Украине. В ответ на санкции Запада Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.