Под Челябинском задержан перевозивший юных спортсменов в кузове пьяный водитель грузовика

Сотрудниками ДПС в городе Копейск Челябинской области был задержан пьяный водитель грузовика, перевозивший в кузове 17 человек, в том числе 10 юных мотокроссменов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным полиции, сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль «ГАЗ», которым управлял 40-летний мужчина. В ходе проверки у водителя были обнаружены «признаки алкогольного опьянения», а в кузове грузовика дорожные полицейские обнаружили 17 человек, 10 из которых были несовершеннолетними.

«По предварительным данным, несовершеннолетние и сопровождающие их лица на автобусе приехали в Копейск из Магнитогорска на соревнования по мотокроссу. На следующий день автобус сломался, и организаторы воспользовались услугами другого водителя, который согласился перевезти детей и взрослых на личном автомобиле», – передает РИА «Новости».

Сотрудники ДПС помогли юным спортсменам, отправив их и сопровождающих взрослых в попутной маршрутке в сопровождении машины ДПС.

Медосвидетельствование водителя «ГАЗа» подтвердило наличие у него опьянения. В отношении него составлен протокол. От управления автомобилем мужчину отстранили.

По факту произошедшего готовится сообщение в министерство образования и науки Челябинской области.

Напомним, ранее сообщалось, что направлявшийся из Казани в Санкт-Петербург на соревнования по карате автобус с командой юных спортсменов выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате погибли три человека, среди них – 12-летняя девочка и президент федерации карате Татарстана.