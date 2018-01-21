Эрдоган пообещал быстрое завершение операции в Африне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает скорое завершение операции турецких вооруженных сил в сирийском Африне.

«Мы очень быстро закончим эту операцию. Террористы оттуда (из Африна) бегут, а мы все вместе будем их гнать», - передает его слова РИА «Новости».

По его словам, боевиков бомбят турецкие самолеты, а в воскресенье началась также наземная операция, которая необходима для «защиты границ» Турции.

О начале операции «Оливковая ветвь» турецких ВС против курдов было объявлено в субботу. В воскресенье началась наземная операция в Африне. Генштаб Турции отчитался о первых результатах операции.

Турция намерена создать в этом районе 30-километровую зону безопасности.