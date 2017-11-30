Крупнейший иранский фрегат во время шторма переломился пополам

Фрегат «Дамаванд», являющимся крупнейшим военным кораблем Ирана, во время шторма в Каспийском море переломился на две части, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в начале января во время шторма в Каспийском море. Корабль налетел на волнорез и разломился на две части. Шесть человек оказались за бортом, трое из них погибли, сообщают «Вести.ру».

Фрегат до сих пор не сняли с камней, он уже частично погрузился в воду. Корабль длиной 100 метров и водоизмещением в 1,3 тыс. тонн вошел в состав ВМС Ирана всего три года назад.