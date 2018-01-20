Омбудсмен рассказала, почему два мальчика получили самые серьезные ранения в Перми

Детский омбудсмен Пермского края Светлана Денисова рассказала подробности поножовщины в пермской школе №127.

«Учитель мужественно защищала детей, которые пытались спрятаться за учительским столом. И два мальчика по рассказам очевидцев, бросились защищать учителя. Именно они и получили самые тяжелые ранения», – рассказала Денисова на своей странице в Facebook.

По словам омбудсмена, один из этих детей – активист класса, воспитывается в многодетной семье, где, помимо него, растут еще трое детей, а другого ребенка воспитывает одна мама. «Какие мужественные ребята!» – отметила омбудсмен.

Денисова также рассказала, что несколько учеников смогли выбежать из класса во время нападения в момент, когда один из нападавших молился. Дети в окровавленной одежде (на них попала кровь при нападении на учителя) побежали на первый этаж к сотруднику охраны школы, но от страха не смогли заговорить, а охранник не понял, что происходит. Тогда, продолжила омбудсмен, дети побежали через дорогу в ближайший торговый центр, чтобы обратиться к сотрудникам охраны, которые работают там. По ее словам, дети «понимали, что звонку взрослых людей о происшествии больше поверят в полиции».

Денисова добавила, что губернатор Пермского края уже принял решение, согласно которому в весенние каникулы ученики 4Б отправятся отдыхать, а правительство России приняло решение отправить детей на отдых в «Артек» этим летом.

Напомним, 15 января 16-летний Лев Биджаков вместе со своим другом Александром Буслидзе устроил резню в школе №127 в Перми. Пострадали 15 человек – ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей и получившая 17 ножевых ранений.