Минобороны поздравило россиян с Новым годом умилительным видео

Российское военное ведомство опубликовало новогоднее поздравление со служебными собаками в главных ролях.

Видео Минобороны называется «Верные друзья» поздравляют вас с наступившим Новым годом» и было снято в 170-м учебном центре служебного собаководства вооруженных сил, передает РИА «Новости».

В ролике запечатлены моменты обучения щенков и взрослых собак.

Напомним, ранее Минобороны поделилось планами ежегодного роста окладов военных.