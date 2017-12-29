Минобороны поделилось планами ежегодного роста окладов военных

Денежное довольствие военнослужащим и пенсии военным пенсионерам будет расти в 2018-2020 годах на 4% ежегодно, сообщила замминистра обороны Татьяна Шевцова.

«Денежное довольствие военнослужащим и пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы с 1 января 2018 года, с 1 октября 2019 года и с 1 октября 2020 года, каждый раз на 4%», – передает РИА «Новости» слова Швецовой.

На эти цели в бюджете предусмотрены расходы на 18, 22,6 и 41,2 млрд, соответственно.



Швецова рассказала, что с 1 января 2018 года лейтенант, командир взвода, будет получать в среднем 66,1 тыс. рублей, офицера уровня командира батальона (подполковник) будет получать в среднем 88,7 тыс.



Рост пенсий для офицеров уровня комбата в звании подполковник составит 947 рублей, 1 тыс. 932 рубля и 2 тыс. 956 рублей в 2018, 2019 и 2020 годах, соответственно.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала, что военные дождались повышения зарплат.