Почти всем европейским фирмам отказали в возвращении в Россию после отмены эмбарго

В случае снятия продовольственного эмбарго на российский рынок смогут вернуться только 8% европейских предприятий, поставлявших ранее свое продовольствие в Россию, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт по итогам переговоров с представителями Еврокомиссии в Берлине.

«Получается, что только 8% европейских предприятий, проинспектированных ранее российскими специалистами, могут быть допущены на рынок России в случае отмены ответных мер», – цитирует Данкверта «Интерфакс».

Глава Россельхознадзора отметил, что в настоящее время в списке поставщиков находится более 4,5 тыс. европейских предприятий. Из них 92% включены в этот список под гарантии ветслужб своих стран.

«После почти четырехлетнего перерыва в торговле мы не можем принимать эти гарантии», – отметил Данкверт, добавив, что существует порядок, обозначенный ЕАЭС, по которому, если 60% поставщиков не прошли инспекции, страна-импортер может не принимать гарантии экспортера.

Сергей Данкверт заявил, что на переговорах в Берлине европейские коллеги в случае отмены продэмбарго предложили «провести аудит европейской системы со стороны Россельхознадзора».

«Мы по опыту знаем, что такие аудиты длятся от трех до десяти лет. В этой связи непонятно, как при таких сроках они планируют оперативно восстанавливать торговлю», – отметил глава Россельхознадзора.

Он полагает, что многие проблемы между Россией и Европой в ветеринарной и фитосанитарной сферах порождены тем, что Еврокомиссия «не находится в состоянии нормального диалога с Евразийской комиссией».

Напомним, 9 января министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр выразил надежду на частичную отмену российского продэмбарго. До этого сообщалось что, по оценкам западных СМИ, потери ЕС из-за санкций составили около 30 млрд евро.