Франция заявила о «пространстве для маневра» в вопросе санкций

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр надеется на частичную отмену российского продэмбарго.

«Мы на 100% придерживаемся решений, принятых на европейском уровне. Франция – одна из ключевых стран ЕС, и мы даже под вопрос это решение не ставим. Никаких возможностей обойти этот политический механизм нет», – передает РИА «Новости» слова министра.

Вместе с этим он отметил, что в рамках механизма есть «пространство для маневра», которое Франция хочет использовать для экономического сотрудничества с Россией.

Ле Мэр коснулся также темы российской политики импортозамещения.

«Импортозамещение может быть ответом на санкции, но, лично мне кажется, для долгосрочного решения проблемы необходимо сельскохозяйственную сферу качественно улучшать. Работа с Францией может быть хорошим вариантом для этого», – отметил министр.

Напомним, ранее западные СМИ оценили потери ЕС из-за антироссийских санкций в 30 млрд евро.

Также сообщалось, что в Верхней Пышме Свердловской области местная компания приобрела 1 тыс. французских коз, чтобы производить европейские сыры, попавшие под российское ответное продовольственное эмбарго.