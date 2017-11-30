Собчак призвала Кадырова освободить главу чеченского «Мемориала»

Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива» кандидатом в президенты, попросила лидера Чечни Рамзана Кадырова освободить из-под стражи руководителя чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева.

«Рамзан Кадыров! Мы требуем немедленно освободить из-под ареста Оюба Титиева», – говорится в письме Собчак, опубликованном в Instagram.

По словам Собчак, такие правозащитники, как Титиев, убитая в 2009 году сотрудница правозащитного центра «Мемориал» Наталья Эстемирова и глава «Московской Хельсинкской группы» Людмила Алексеева, не «люди без рода и племени», а «самого лучшего, самого важного рода».

11 января Шалинский городской суд Чечни постановил арестовать главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, в чьем автомобиле полицейские обнаружили наркотики.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что арест представителя «Мемориала» в Чечне позволяет делать выводы о какой-либо кампании против правозащитников в этой республике.

Выборы президента пройдут 18 марта. На должность претендуют, кроме Путина, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.