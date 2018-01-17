В Кремле не увидели признаков кампании против правозащитников в Чечне

В Кремле не считают, что арест представителя «Мемориала» в Чечне позволяет делать выводы о какой-либо кампании против правозащитников в этой республике, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что можно делать подобные выводы на основе известного случая с задержанием с наркотиками известного руководителя «Мемориала» в Чечне. Идет следствие и, собственно, только следствие уполномочено определить, насколько обоснованы эти заявления. На основании этого делать какие-то обобщенные выводы не считаем возможным», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

При упоминании пожара, который произошел в ночь на среду в офисе ингушского филиала правозащитной организации «Мемориал» в Назрани, Песков отметил, что «это две разные республики, два разных субъекта Российской Федерации».

По данным источника в правоохранительных органах Ингушетии, по одной из версий, причиной пожара мог стать поджог.

11 января Шалинский городской суд Чечни постановил арестовать главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, в чьем автомобиле полицейские обнаружили наркотики.