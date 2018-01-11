Чеченский суд арестовал правозащитника Титиева по делу о хранении наркотиков

Шалинский городской суд Чечни постановил арестовать главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, в чьем автомобиле полицейские обнаружили наркотики.

Член правления организации Олег Орлов заявил РИА «Новости», что Титиев получил два месяца содержания под стражей в следственном изоляторе.

По словам адвоката Титиева Петра Заикина, правозащитник убежден, что наркотики ему подбросили.

«Сегодня на заседании в суде Оюб подробно рассказал об обстоятельствах, которые свидетельствуют об отсутствии события преступления, а также о том, каким образом пакет с наркосодержащим веществом оказался в его машине», – сказал адвокат, передает «Интерфакс».

Сообщается, что Титиев написал заявление в управление СК по Чеченской республике о возбуждении дела против полицейского, подбросившего ему наркотики.

Ранее сообщалось, что в среду Титиеву официально предъявили обвинение по ст. 228 ч. 2 УК России (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

Во вторник глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил, что Титиеву могли подбросить наркотики. Ранее в тот день стало известно, что задержанного в Чеченской Республике 60-летнего главу местного отделения «Мемориала» Титиева обвинили в хранении наркотиков.