Глава СПЧ не исключил возможности подброса наркотиков правозащитнику из Чечни

Наркотики могли быть подброшены в машину задержанного в Чечне руководителя республиканского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

Федотов считает, что есть основания для возбуждения двух уголовных дел: одного по факту обнаружения наркотиков, а второго – по факту их возможного подброса, передает ТАСС.

«Нельзя исключать, что наркотики в машину были подброшены в связи правозащитной деятельностью Титиева», – уверен глава СПЧ.

Кроме того, он призвал поручить расследование первого уголовного дела МВД, а второго – Следственному комитету.

Председатель СПЧ сообщил, что обратился к руководству МВД России с просьбой проконтролировать расследование.

Он также полагает, что одно дело должно расследовать МВД, а второе – Следственный комитет. «Мы также связались с Советом по правам человека при главе Чеченской республики, и чеченские правозащитники выехали в РУВД Курчалоя, где находился Титиев, разговаривали с ним, с его адвокатом и с руководством РУВД», – информировал Федотов.

Ранее во вторник стало известно, что задержанного в Чеченской Республике 60-летнего главу местного отделения «Мемориала» Оюба Титиева обвинили в хранении наркотиков.