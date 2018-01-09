Главу чеченского «Мемориала» обвинили в хранении наркотиков

Задержанного в Чеченской республике 60-летнего главу местного отделения «Мемориала» Оюба Титиева обвинили в хранении наркотиков, сообщил адвокат правозащитника.

Как сообщает «Новая газета», Титиеву планируют предъявить обвинение по статье УК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Отмечается, что к правозащитнику не пускают адвоката, «хотя достоверно установлено, что Титиев незаконно находится все это время в здании Курчалоевского РОВД», пишет издание.

О задержании чеченского правозащитника известно уполномоченному по права человека в России Татьяне Москальковой и главе СПЧ Михаилу Федотову.

Издание отмечает что журналистам газеты 60-летний Титиев знаком более 20 лет как религиозный и ведущий здоровый и спортивный образ жизни человек.

«Ситуация с Титиевым абсолютно схожа с задержанием и обвинением чеченского общественного деятеля Руслана Кутаева и журналиста «Кавказского узла» Желауди Гериева. И Кутаев и Гериев были обвинены и осуждены по сфабрикованным делам о хранении наркотиков», – пишет «Новая газета», заявляя, что «это известный в Чечне способ расправы с инакомыслящими, независимыми журналистами и правозащитниками».

Между тем, в ГУ МВД заявили, что после обнаружения в автомобиле Титиева пакета, в котором предположительно находятся наркотики, 60-летний правозащитник направлен на медицинское освидетельствование, передает «Интерфакс».

«Сотрудниками отдела МВД России по Курчалоевскому району на автодороге Ойсхар-Курчалой-Мескер-Юрт для проверки документов была остановлена автомашина марки ВАЗ-111930 «Лада Калина», под управлением жителя Курчалоевского района Оюба Титиева. При досмотре машины в ее салоне полицейскими обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов», – заявили представители полиции Чечни.

Изъятое у правозащитника вещество направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр.