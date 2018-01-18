Захарова похвасталась, как ее приняли за настоящего обитателя Манхэттена

Официального представителя МИД России Марию Захарову, прибывшую в Нью-Йорк на заседание СБ ООН по проблемам оружия массового поражения, американка приняла за обитателя Манхэттена.

Как рассказала Захарова в Facebook, утром в четверг в ожидании коллеги она «прохаживаюсь по лобби нью-йоркского отеля».

В этот момент к ней подошла «высокая американка почтенных лет» со словами: «Я счастлива, что сегодня в центре Нью-Йорка я увидела то, что давно искала – настоящего его обитателя. Так выглядит человек, который олицетворяет Манхэттен! И я Вас нашла».

Жительнице Нью-Йорка понравились «прекрасные» туфли Захаровой, по поводу которых она спросила представителя МИД, не холодно ли ей. На это Мария Захарова ответила: «Нет, я ведь пользуюсь автомобилем».

«Моя внучка была бы счастлива увидеть настоящую обитательницу Манхэттена», – заявила незнакомка.

В ответ Захарова заявила, что она из России, во что ее собеседница не поверила, поинтересовавшись, как такое возможно.

«Не знаю. Может, я просто люблю этот город, а он отвечает мне взаимностью», – ответила на прощание Мария Захарова.

«Боюсь, моя незнакомка теперь будет думать, что мы не только Трампа «выбрали», но все намного хуже – мы стали ими», – резюмировала представитель российского внешнеполитического ведомства.