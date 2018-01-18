В Сети появилось видео с гоночным танком

Скоростной танк Ripsaw, разработанный компанией Howe & Howe первоначально для военных, стал хитом автолюбителей; в Сети появилось видео с гоночной «машиной» с двигателем в 1,5 тыс. лошадиных сил.

Изначально танк Ripsaw был разработан для того, чтобы помочь военным уклоняться от ракет, однако теперь он вызвал огромный интерес у автолюбителей. Создателями танка Ripsaw являются братья-близнецы Майк и Джефф Хоу из компании Howe & Howe из американского штата Мэн, сообщает Daily Mail.

В итоге с 2013 года разработчики начали переделывать танк для гражданских потребителей. Теперь Ripsaw EV3-F1 имеет две гусеницы, гоночную подвеску, длину 2,4 метра, 1,5 тыс. лошадиных сил.

Фирма отказывается называть стоимость машины, отмечая, что подходит он для любителей «экстремального отдыха на природе».

Издание пишет, что на создание одного такого танка уходит до полугода. Его стоимость может составлять более 500 тыс. долларов.