Медведчук: Принятием закона о Донбассе Киев показал нежелание участия России в решении конфликта

Принятие Киевом закона о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором», демонстрирует, что Киев не заинтересован в участии Москвы в мирном урегулировании, заявил представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук.

«Принятие данного закона свидетельствует о том, что Украина не заинтересована и в участии в процессе мирного урегулирования России, которая выполняет эту функцию в том числе и в рамках «нормандского формата». Народные депутаты рассчитывают на влияние Германии и Франции, а может быть, представителей Вашингтона на глав ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей)? Нет! То есть это осознанная попытка уничтожить перспективу мирного урегулирования ситуации на Донбассе!», – говорится в заявлении Медведчука на сайте «Украинского выбора».

Медведчук также отметил, что из-за принятого закона «конфликт в Донбассе по-прежнему будет оставаться кровоточащей раной на теле Украины, еще больше разделяя страну и делая невозможным возвращение Донбасса на Украину и Украины в Донбасс».

В четверг украинские парламентарии проголосовали за принятие закона о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором». Также закон дает президенту Украины право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что этот закон нарушает Минские соглашения и развяжет руки военным.

Президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что одобренный Верховной радой закон открывает процесс реинтеграции Донбасса и является сигналом для Крыма.