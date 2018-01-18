Специалисты начали разрабатывать схему организации движения по Крымскому мосту

Строители начали разрабатывать схему организации дорожного движения на Крымском мосту, сообщил инфоцентр проекта.

«Участники реализации проекта приступили к разработке схемы организации дорожного движения на мосту. Разработка схемы идет во взаимодействии со строителями автоподходов (к транспортному переходу) по обоим берегам», – передает ТАСС сообщение инфоцентра.

Там рассказали, что 19 километров трассы через пролив – часть 70-километровой новой дороги А-290 на Кубани до «Тавриды».

«Расчетная скорость движения на автодорогах категории 1б –120 км/ч. Фактическая максимальная разрешенная скорость движения по мосту составит 90 км/ч», – рассказали в пресс-центре моста.

Кроме того, к началу движения машин по Крымскому мосту будет создана автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД).

«АСУДД включает несколько подсистем, в том числе это подсистема информирования водителей, которая будет обеспечивать участников дорожного движения оперативной информацией о состоянии движения на дороге: заторах, пробках, сложных дорожных условиях и т. д.», – сообщили в инфоцентре.

Между тем, строители уже установили барьерное ограждение и мачты освещения на пилотном участке автодорожной части транспортного перехода.

«На одном из участков автодорожной части Крымского моста выполнено обустройство проезжей части. Этот участок на острове Тузла – передовой в строительстве. Здесь первыми отрабатываются все этапы реализации проекта», – говорится в сообщении.

В инфоцентре напомнили, что, дорожникам предстоит установить более 76 км барьерного ограждения и более 1000 мачт освещения.

Напомним, ранее сообщалось, что мостовое полотно от Тамани до Крыма, имеющее протяженность 17 километров, собрано полностью.